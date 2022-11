Les espaces dédiés aux cendres des défunts permettent toujours aux familles d'avoir un lieu de recueillement

Dans les cimetières, les espaces de columbarium ou les pelouses de dispersion ont fleuri ces dernières années. Ceux qui en sont dépourvus deviennent des raretés. Malgré l’augmentation des crémations, la présence de lieu de recueillement reste primordiale.

Thérèse a perdu son mari. Depuis sa mort, elle vient systématiquement à la Toussaint devant le columbarium : "Je préfère cela à la pelouse de dispersion, c’est plus personnel de le voir là. Mais de toute façon je n’ai pas besoin de ça pour penser à lui. Je le vois sur la photo à côté de mon lit". Le choix de l’incinération, c’est celui de son mari en accord avec les enfants de la famille. Pas question d’avoir juste une pelouse impersonnelle, tout le monde voulait avoir un lieu où venir visiter le défunt.

Les columbariums sont toujours plus nombreux dans les cimetières. Les espaces de dispersion avec des plaques commémoratives ou les cavurnes aussi deviennent de plus en plus populaires : "C’est un lieu, comme une sépulture qu’on choisit dans le cimetière comme l’emplacement d’une tombe. C’est plus petit mais plus personnel, la famille pourra y mettre toutes les urnes et la demande augmente. D’ailleurs les communes vont de plus en plus vers cette solution", explique Etienne Kimplaire du funérarium du même nom à Fernelmont.

Aujourd’hui dans ce centre funéraire, près de 40% des familles demandent la crémation. Que ce soit dans un columbarium, sur une plaque, dans une cavurne ou juste dans un petit reliquaire ramené à la maison, nombreux sont les Belges qui continuent à avoir besoin d’un lien physique avec le proche disparu.