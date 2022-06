Les espaces de "street work-out" très prisés à Bruxelles avec ces températures estivales

A Bruxelles, les espaces de "street work-out" sont très prisés avec ces températures estivales. Originaire des pays de l’ex-URSS, ce sport à mi-chemin entre la gymnastique et la musculation se pratique – comme son nom l’indique – dans la rue et en plein air. A Bruxelles, on compte 24 espaces de "street work-out". Et 7 supplémentaires devraient voir le jour dans le courant du semestre prochain. Rencontre avec ces sportifs qui préfèrent le grand air à l’odeur âcre des salles de sport fermées.