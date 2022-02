Les escrocs de l'amour: le nombre de signalements est passé du simple au double

Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie, déclare que l'augmentation des signalements d'escroqueries est à "mettre en rapport avec la crise sanitaire, qui a forcé les gens à rester chez eux. Et à se tourner beaucoup plus vers les interactions sociales et des activités en ligne." Selon lui, "les escrocs ont profité de cela pour faire des victimes et en tirer profit."

Voici les chiffres qu'il nous rapporte: "Dans ce qui a été déclaré par les plaignants, on tourne à peu près entre 9 millions et 9 500 000 euros pour l'ensemble des signalements." Le montant moyen par signalement s'élève ainsi à 17 mille à 18 mille euros. Il ajoute qu'en deux ans, le SPF Economie a enregistré plus que le double du nombre de signalements sur cette thématique-là.

Des témoignages recueuillis par Samy Hosni en novembre 2019 auprès de personnes arnaquées par des "brouteurs", des escrocs africains du web basés en Côte d'Ivoire, se rejoignent sur un point: "La ligne rouge, c'est à partir du moment où on vous demande de l'argent."

La règle d'or: ne jamais envoyer d'argent à une personne qu'on ne connaît pas, même si le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas.