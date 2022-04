Les Escape Games à ne pas manquer près de vous ! [Carte Interactive]

L’Escape Game (ou l'Escape Room) est un jeu d’évasion collaboratif. Les participants (de 2 à 10 personnes) sont enfermés dans une salle et doivent en sortir en collectant des indices et en résolvant les énigmes dans un temps limité - le plus souvent 60 minutes.

Pour rendre l'expérience encore plus immersive, les propriétaires d'escape games ne misent pas seulement sur le degré de difficulté ou le nombre d'énigmes, mais aussi sur le décor, la scénographie et le scénario. Ainsi, le participant est plongé dans une ambiance particulière (Londres victorien, prison, Moyen-Age, Alice aux pays des Merveilles, navire spatial, etc.) et devient le héros d’une histoire complexe.

Pour sortir d'un Escape Game, vous devrez faire preuve de réflexion, d'une bonne capacité de déduction, de rapidité, d’imagination, d'un soupçon de logique et un bel esprit d'équipe. Hé oui... la victoire n’est pas systématique pour les participants !

Le concept - né au Japon en 2007 - jouit d'un tel succès qu'il se développe un peu partout en Belgique. Nous vous proposons donc une carte interactive avec les principaux escape games présents en Fédération Wallonie-Bruxelles.