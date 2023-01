"Les erreurs individuelles nous tuent", analyse Brian Riemer après la défaite d’Anderlecht contre Zulte Waregem

L’entraîneur Brian Riemer a principalement pointé les erreurs individuelles de sa défense pour expliquer la défaite d’Anderlecht, 2-3 contre Zulte Waregem. "C’est vrai que ça n’a pas fonctionné aujourd’hui. Ce sont les erreurs individuelles qui nous tuent. Nous étions menés et malgré cela, on a pu revenir. On avait le contrôle de ce match et, pour moi, on pouvait rejoindre le vestiaire avec plus d’un but d’avance. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on a donné deux nouveaux buts. Le troisième (NDLR : une perte de balle de Murillo) était d’ailleurs bien pire que le deuxième. Avec de telles erreurs, vous ne pouvez pas gagner un match de football. J’ai honte de prendre de cette manière sur notre pelouse", a confié le coach des Mauves au micro de la Pro League après le match.

"C’est triste pour nous car après le match à Bruges, je pensais que nous avions fait quelques pas en avant. Ce n’est pas le cas et finalement, ce sont des pas en arrière. Est-ce que la pression sera très forte dimanche contre Seraing ? La pression sera grande dans tous les matches que nous allons jouer d’ici la fin de saison. La chose la plus importante est de corriger les erreurs individuelles de ce soir, et ce très rapidement. Vous pouvez faire la meilleure tactique et courir tant que vous voulez, avec de telles erreurs c’est impossible de gagner", insiste Brian Riemer.