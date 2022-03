Les équipes de soins intensifs ressentent un manque de reconnaissance pour leurs efforts

Les équipes de soins intensifs sont fières de ce qu'elles ont accompli durant les deux dernières années, mais ressentent "un manque de reconnaissance pour leurs efforts" lors de la pandémie du Covid-19, ont témoigné mardi les médecins en soins intensifs d'Erasme, Jean-Louis Vincent, ainsi que Jacques Creteur, à l'occasion du symposium qui rassemble près de 3.000 participants venant du monde entier à Bruxelles du 22 au 25 mars.

Les médecins soulèvent la question du 'burn-out' au sein du personnel infirmier. "Ils se sont donnés corps et âmes. Ils ont été applaudis durant la première vague du Covid. Et puis, plus rien", regrette le Dr Vincent.