"Les Équinoxes" : un festival féministe et inclusif, à Tour et Taxis le 16 avril

Les Équinoxes, un festival de musique féministe, durable, inclusif et accessible, se tiendra le 16 avril prochain à la gare maritime de Tour et Taxis à Bruxelles. L’événement, organisé par une dizaine de jeunes, veut mettre en lumière les femmes et minorités de genre, souvent éclipsées dans le secteur musical. Florence Clément, de l’asbl SIF, qui organise ce tout nouveau festival, est l’invitée de Tendances Première.

La création de ce nouveau festival prend naissance d’un constat : il y a de nombreuses inégalités dans le secteur culturel francophone et bruxellois, et des affiches très majoritairement masculines dans les festivals.

Sous le slogan "le son de l’inclusion", le festival veut "donner plus de visibilité aux femmes artistes, aux minorités de genres et à toute personne s’identifiant comme femme". L’affiche est donc composée d’une majorité de femmes et minorités sexuelles ou de genre.

Les Équinoxes se veulent aussi inclusives, accessibles (par les transports en commun mais aussi pour les personnes porteuses d’un handicap) et durables. La décoration sera ainsi réalisée dans des matériaux de récupération. L’équipe technique sera "composée en grande majorité de femmes âgées de 24 à 30 ans", alors que ces métiers restent encore bien souvent masculins. Des stands associatifs, un espace pour enfants, un endroit dédié au cabaret notamment émailleront les Équinoxes.

Mais qui dit inclusion, dit que tout le monde est bienvenu ! Femmes, hommes ou autres identités de genre, sensibles à l’inclusion et au féminisme, ou pas. L’événement se veut être une fête pour tout le monde.

Toute la programmation du festival est à retrouver ici.

Le festival est marrainé par Les Grenades, le média de la RTBF qui traite l’actualité sous le prisme féministe et du genre. L’accès se fait à "prix libre et conscient". L’événement se déroulera de 14h00 à minuit à la gare maritime de Tour et Taxis.