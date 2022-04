Les Équinoxes : Un festival 100% féminin

On parie qu’on ne vous étonnera pas vraiment en vous rappelant que les inégalités hommes-femmes sont toujours graves, y compris dans le monde artistique. Voici un festival qui contribue à pousser dans le sens du progrès : ça s’appelle Les Équinoxes !

Les Équinoxes, ça se passe le 16 avril dans la magique Gare Maritime de Bruxelles. Lisza, Rokia Bamba, Friday Frida sont au menu, mais aussi des shows de drag-queens, des jeux, des ateliers pour les petits, des animations et des dégustations - et un maximum de femmes, bien entendu, mais pas que : les Équinoxes, c’est une fête qui accueille aussi TOUTES les diversités socio-culturelles. Et puis, surtout et avant tout, ce sera un rassemblement de haute qualité et de haute joie !