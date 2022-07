Les épiceries sociales, une aide alimentaire de plus en plus nécessaire pour les personnes précarisées

Si la situation se présente à Bruxelles, elle est semblable du côté de la Wallonie. Active depuis 2019, l’Epicerie du Coeur de Mons s’est réorganisée ces derniers temps et propose ces colis alimentaires depuis octobre dernier. L’ASBL montoise fonctionne grâce aux dons des grandes enseignes, des particuliers ainsi qu’aux livraisons des Restos du Coeur, une fois par semaine. Une association au rôle important et qui, malheureusement, doit aider de plus en plus de personnes.

" La sortie covid est très compliquée ! " précise l’assistante sociale de l’Epicerie du Coeur de Mons, Géraldine Godart, à TéléMB. " Les demandes continuent d’augmenter et nous avons dû augmenter nos créneaux de distribution. Désormais, nous sommes ouverts toute la semaine alors qu’on ne distribuait pas de colis le lundi à la base. On aide 300 familles par semaine ce qui représente près de 1000 colis par mois. Cela reste une période compliquée pour nos familles avec l’augmentation de l’énergie et du coût de la vie. "

>> " Parfois, il y a beaucoup de choses et parfois un peu moins. Mais il ne faut pas être mécontent de ce qu’on nous propose et on prend ce qu’il y a ", indique Grégory, un bénéficiaire, à TéléMB

Et ce sont parfois ces épiceries qui vont vers les personnes qui en ont le plus besoin. Il y a un peu plus d’un an, fin mars 2021, la Croix-Rouge lançait en Gaume, la première épicerie sociale itinérante du réseau. Le concept est simple, une camionnette aménagée va à la rencontre des habitants des villages et propose des produits de qualité et de première nécessité à la moitié du prix pratiqué en grande surface.

Un service qui répond à un réel besoin dans une région où beaucoup de personnes connaissent des problèmes de mobilité. " Lors des premières semaines, en moyenne 25 familles ont été aidées. Aujourd’hui, le nombre a quasiment triplé puisque 70 familles sont rencontrées chaque semaine, ce qui correspond à 175 personnes ", explique la Croix-Rouge à la RTBF.

Vu la demande qui augmente et le territoire de couverture qui s’élargit, l’épicerie sociale itinérante s’est dotée d’une nouvelle camionnette ; achetée d’occasion, elle permet de doubler le volume (20m³).

>> Epiceries sociales, frigos, colis alimentaires… Retrouvez l’aide alimentaire en région wallonne sur la carte ci-dessous !