Pour Georges Gilkinet et les écologistes, il faudrait aller voir du côté des plus fortunés et des surprofits, notamment des banques. "C’est techniquement compliqué, mais on l’a réussi sur l’énergie, donc on doit pouvoir le réussir sur les banques. C’est pour ça qu’il nous reste encore une semaine pour réaliser l’exercice" déclare le ministre. "D’une façon générale, les épaules les plus larges doivent contribuer".

L’autre piste est, pour lui, l’augmentation de la taxe sur les comptes titre. Une taxe déjà payée par "les personnes qui ont beaucoup de moyens". "Je suis toujours étonné de voir les résistances concernant ce type de contribution". Et Georges Gilkinet de tacler le MR. "Et c’est pourtant la logique même : dans des circonstances difficiles, on appelle ceux qui ont davantage de moyens – mais vraiment beaucoup, en l’occurrence – à participer à l’effort collectif"