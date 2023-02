Les épandages d'hiver, métier précieux et méconnu

C’est bien entendu une activité essentielle pour la bonne fluidité du réseau. Elle dépend tout d’abord des prévisions météo. Et si un épisode neigeux ou une formation de verglas défient les prévisions, il est possible que l’épandage ait lieu trop tôt ou trop tard. Heureusement, la plupart du temps, les prévisions sont suffisamment fiables pour que nos routes soient sillonnées au bon moment par les camions d’épandage.

Mais soulignons d’emblée, comme le rappelait le SPW Mobilité et Infrastructures dans sa dernière campagne, que certains tronçons sensibles peuvent être difficilement praticables pour les usagers qui n’ont pas les équipements adéquats, malgré le travail des épandeuses. En cas de fortes chutes de neige, il est fortement recommandé aux usagers qui n’ont pas opté pour des pneus hiver de rester sagement chez eux. Il est bon de savoir que l’action du sel est favorisée par le passage des véhicules. Lorsque le trafic est à l’arrêt parce qu’une voiture ou un camion est en difficulté, le sel n’agit pas et le passage des épandeuses n’est plus possible.

En cas de chutes de neige, le SPW conseille aux usagers de conduire de manière souple, de respecter une bonne distance de sécurité et de modérer sa vitesse. D’une manière générale, dépasser sur route glissante n’est pas conseillé. Mais par définition, la route devant une épandeuse en action n’a probablement pas eu de traitement. Dépasser une épandeuse est donc souvent dangereux car cela a lieu sur un revêtement qui est déjà potentiellement glissant. Voilà pourquoi il est fortement déconseillé de dépasser les épandeuses en action.