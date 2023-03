Les éoliennes à Fernelmont : proche de la saturation ?

Fernelmont a dit non au dernier projet éolien de "Luminus". Deux, des trois éoliennes, seraient trop proches du village d’Hingeon et de ses habitations.

Une réduction de la zone d’implantation

"Nous sommes bien conscients de la problématique des énergies renouvelables, explique l’échevin de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, Didier Delatte. Nous avons 11 éoliennes implantées ou en projet sur la commune. Donc, je pense qu’il ne sera pas possible d’en octroyer beaucoup plus.

La commune de Fernelmont est une petite commune. Le réseau autoroutier qui la traverse doit faire quelques dizaines de kilomètres, au maximum et il faut bien se rendre compte que la commune ne pourra pas accueillir toutes les éoliennes de la Wallonie. Il serait important que la Région wallonne se penche sur l’élaboration d’une potentielle cartographie qui permettrait de définir, par communes, les emplacements possibles de ces éoliennes et d’identifier leurs nombres. Cela permettrait une vue plus claire et éviter, comme cela se passe souvent dans ces dossiers-là, des recours éventuels des communes, des habitants ou d’autres personnes".