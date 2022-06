« Les envies sauvages »: Une cruelle mise au vert au bord du lac de Genval

Comédie grinçante, la pièce de Céline Scoyer nous confronte aux rêves d’évasion d’un jeune couple pétri d’idéaux. " Les envies sauvages " sera présenté du 2 au 30 juillet à Genval dans le cadre du festival " Il est temps d’en rire ".

Pendant l’été, " Il est temps d’en rire " déploie ses transats au bord du lac de Genval. La formule est simple ; le festival propose des spectacles d’humour, en plein air, un cocktail à la mains et les pieds dans l’herbe. La programmation croise le stand up, le théâtre d’impro et une grande création théâtre menée en collaboration avec le Théâtre de la Toison d’Or.