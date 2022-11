Les entreprises ne fuient pas autant Bruxelles qu'on le croit

L'Ibsa constate aussi qu'il faut tempérer la notion négative de départ en fonction du secteur d'activité. Ainsi, dans l'horeca, le transport et l'entreposage, et l'associatif, la Région bruxelloise a perdu moins de deux sociétés pour 1.000 entreprises actives. Mais dans le secteur de l'information et la communication, l'administratif ou encore les services aux personnes, une dizaine de boîtes, sur 1.000 entreprises actives, ont pris le large.