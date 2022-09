Les entreprises de travail adapté inquiètes pour leur avenir

Le cri d’alarme des entreprises de travail adapté en région bruxelloise. Elles craignent de devoir mettre la clé sous le paillasson dans moins de six mois. En cause, l’augmentation des coûts salariaux et des prix de l’énergie. Même avec les subventions publiques, elles craignent pour leur avenir. Les 12 Entreprises de travail adapté de la région bruxelloise emploient 1450 travailleurs en situation de handicap et 350 encadrants. Elles pourraient devoir licencier si on ne leur vient pas en aide. Selon la fédération qui les représente, 3 millions d’euro seraient nécessaires pour leur permettre de garder la tête hors de l’eau.

