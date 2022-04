Les entreprises belges, sondées par la Banque Nationale, s'attendent à ce que les effets de la guerre durent au moins un an

Les entreprises consultées par la Banque Nationale relèvent une série d'obstacles qui freinent leur production. Il y a, bien entendu, les prix de l'énergie et les prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement qui sont les trois problèmes les plus cités. Viennent ensuite la grande incertitude qui plane actuellement, le coût des salaires, en lien avec l'indexation automatique, et des risques de voir la demande des consommateurs et clients baisser.

Le degré d'inquiétude dépend aussi de la taille des entreprises. Pendant la période du Covid, c'étaient surtout les petites entreprises, de moins de 10 employés, qui étaient inquiètes face à l'avenir. Aujourd'hui, ce sont les entreprises de taille moyenne, entre 10 et 50 personnes, et celles de plus 50 salariés qui s'inquiètent le plus de l'évolution de la situation.

La plupart des entreprises s'attendent à ce que les effets négatifs de la guerre en Ukraine durent plus d'un an. 36% des entreprises se préparent à une guerre qui dure entre un et deux ans. 16% des entreprises tablent sur une période de deux à trois ans. Les plus pessimistes, 7% des entreprises, craignent que cela dure plus de trois ans.