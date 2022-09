Les entreprises américaines incitent les employés à revenir au bureau avec de la nourriture gratuite

Dans un contexte inflationniste, où le prix de la nourriture augmente, c’est une manière habile de pousser les employés à revenir travailler en présentiel. Car deux ans après le début de la pandémie, les rythmes et modes de travail ont largement évolué faisant du "remote" une nouvelle façon de travailler.

Et la plupart des cols blancs ont adoré ce rythme à domicile. Ils ont pu adapter leurs horaires et passer plus de temps en famille (ou autres activités) en gagnant sur leur trajet entre le bureau et le domicile.

Les grandes entreprises comme Apple, Peloton ou encore JP Morgan exhortaient leurs employés à revenir au bureau après la fête du travail (5 septembre 2022), ce qui avait poussé un syndicat de travailleurs d’Apple, par exemple, à signer une pétition exigeant les dirigeants d’encourager le travail flexible.