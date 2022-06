Les entraîneurs en Pro-League : le carrousel s'affole, les contrats à durée indéterminée se généralisent

Remontons encore douze mois plus tôt, à l’été 2020. Le 16 juin de cet été-là, Marc Brys signe son contrat (de 4 ans) à OH Louvain : l’Anversois est deux ans plus tard… le seul coach de D1A encore en place ! Depuis sa signature, 59 changements de coaches ont eu lieu ! Des rotations concernant… 48 coaches différents seulement, puisque le jeu de dominos (AKA carrousel) est une spécialité noire-jaune-rouge.

Depuis deux saisons, les clubs de l’élite les plus consommateurs d’entraîneurs sont Genk et le Beerschot (5 coaches chacun), suivis de l’Antwerp, de Gand, d’Eupen et du Standard (4). Même des clubs traditionnellement stables comme Zulte Waregem (Francky Dury en T1 de… 1994 à 2021 avec une seule année d’interruption en 2010), le Club Bruges et Anderlecht en sont à 3 coaches consommés depuis 24 mois. Quel sera le sombre tableau dans douze mois ?...