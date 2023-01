Les entraînements fitness les plus populaires de 2023.

Pour les adeptes du fitness, les pratiques sportives se conjuguent (quasiment) à l’infini. Cependant, certaines activités rencontrent plus d’engouement que d’autres. Dans une étude*, Puregym a classé les vingt séances d'entraînement les plus populaires selon Google Data et la méthode 12-3-30, basée sur la marche à pied sur un tapis de course, devrait être l'entraînement fitness qui marquera 2023.

Ces chiffres sont les réglages à enregistrer sur un tapis de course. L'inclinaison se règle à 12, la vitesse à 3 et la durée de la séance est de 30 minutes. Créée par l'influenceuse Lauren Giraldo, cette routine, à réaliser cinq fois par semaine, est très populaire sur le réseau social TikTok.

"La marche est déjà une activité cardiovasculaire fantastique", explique Laura Eaton, entraîneur personnel de PureGym dans un communiqué.

"L'inclinaison élève la fréquence cardiaque, ce qui améliore la santé cardiovasculaire et l'endurance."

En deuxième position, on trouve le Crossfit, avec une augmentation de 173,21 % en un an. Créé au début des années 2000 en Californie, ce sport de haute intensité peut se pratiquer seul mais en général, les "Wod", les "Workout of the day" (séances d’entraînement) se font à plusieurs. Cela permet de fédérer une communauté autour des entraînements. Les effets promis de ce sport sont une perte de graisse, une prise de muscle et de force.