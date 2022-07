Les entités fédérées pas pressées d’introduire à l’Unesco la culture du fritkot

La Communauté flamande a reconnu cette culture en 2014, alors que la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait de même en 2016. Au printemps 2017, c’était au tour de la Communauté germanophone et de la Région bruxelloise. Ces quatre entités peuvent introduire à tour de rôle, tous les deux ans, un dossier à l’Unesco.

Pour la culture du fritkot, aucune demande officielle n’a encore été introduite auprès de l’organisation onusienne et d’après Bernard Lefèvre, président de l’Unafri, ce n’est pas pour demain. Le fritkot serait un produit trop… belge là où chacune des Communautés ou Régions du pays cherche plutôt à mettre en avant des éléments patrimoniaux qui leur sont propres.

Je m’interroge : y a-t-il encore moyen un jour de faire entrer auprès de l’Unesco un dossier représentant la Belgique entière ?

A l’administration bruxelloise, on confirme que Bruxelles n’a pas envie d’être le "dindon de la farce" et ne reprendre que des dossiers représentant la Belgique. La Région a obtenu l’inscription à l’Unesco de l’Ommegang en décembre 2019 et d’autres dossiers sont en cours comme la culture des arts forains, en partenariat avec la France, le tapis de fleurs, qui devrait être déposé par l’Espagne en 2023 ou 2025, ou encore la zwanze et les parlers bruxellois. L’agenda est moins clair, mais pas complètement fermé, concernant des produits typiquement nationaux comme la bande dessinée ou le chocolat.