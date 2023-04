Les enseignements de Domenico Tedesco après les 2 premiers matches des Diables rouges : "L’équipe apprend très vite mais il y a encore beaucoup de travail"

Domenico Tedesco a accepté de revenir sur les premiers enseignements tirés après deux rencontres et deux victoires à la tête des Diables Rouges. Le coach est satisfait, mais il reste aussi beaucoup de travail.

Deux matches et deux victoires. Domenico Tedesco ne pouvait rêver mieux comme début à la tête des Diables Rouges. Et le nouveau T1 a tiré les premiers enseignements de ces deux rencontres, comme il l’explique à Pierre Deprez.

"Tout d’abord, c’était agréable de voir qu’il y avait une bonne ambiance. C’est important et comme je l’ai déjà dit, c’est la base pour être performant. La deuxième chose, c’est que l’équipe apprend très vite. Mais la dernière chose, c’est qu’il y a encore beaucoup de travail à faire."

Tout n’est donc pas encore à 100% bon pour le coach : "Nous devons travailler sur tous les points. Tactiquement par exemple, mais pas seulement. On organise toujours des ateliers après les camps pour tirer des leçons. Notre organisation était bonne, mais elle peut aussi être améliorée."

Il faut rester calme et humble, on n'a joué que deux matches

Et puis, Tedesco a aussi parlé des choses qu’il a aimées. Notamment l’attitude des jeunes : "les jeunes joueurs ont bien travaillé. Ils sont vraiment très performants et ils m’ont surpris parce que les voir à la télévision et en vidéos, c’est différent que dans le stade et de ce que l’on voit lors des séances d’entraînement. Je pense qu’il y a beaucoup de positif."

Le prochain rassemblement, c’est déjà au mois de juin. Et Tedesco est déjà optimiste pour la suite : "Ce n’est que le début. Il faut être calme et humble, car on ne parle que de deux matches. On était face à des adversaires compliqués et croyez-moi, les prochains adversaires que l’on va affronter, ce sera vraiment dur. Je suis optimiste, mais c’est normal qu’il y ait de l’enthousiasme autour de nous. Nous sommes la Belgique, on a de grands joueurs, un bon championnat. On est parti du bon pied. Mais même si cela n’avait pas été le cas, l’esprit aurait quand même été positif. Si on n’y croit pas, qui d’autre doit y croire", conclut Tedesco.