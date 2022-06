" Les enquêtes de Vera " le dernier épisode à découvrir sur La Une

Suite à l’infidélité de son mari qui la quitte pour une autre femme, Brenda divorce, quitte son boulot de secrétaire de la société nationale des chemins de fer britanniques et entame des cours de comédie.

Suite à l’infidélité de son mari qui la quitte pour une autre femme, Brenda divorce, quitte son boulot de secrétaire de la société nationale des chemins de fer britanniques et entame des cours de comédie.

Suite à l’infidélité de son mari qui la quitte pour une autre femme, Brenda divorce, quitte son boulot de secrétaire de la société nationale des chemins de fer britanniques et entame des cours de comédie.