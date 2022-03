"Les enquêtes de Vera" de retour avec une saison 9 inédite !

Saviez-vous que la série était l’adaptation des romans policiers éponymes d’Ann Cleeves dont la collection est parue à la fin des années 90 ? Et la recette fonctionne ! "Les enquêtes de Vera" a fait un véritable carton en Grande-Bretagne, en France et bien sûr en Belgique. Après "L’Arme fatale", "Broadchurch", "Esprits criminels" et "Greys Anatomy", la fiction britannique fait partie des séries les plus regardées sur les chaînes françaises en 2017 selon les informations du site spécialisé Allociné.