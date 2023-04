Les Engagés, un an et pas toutes ses dents

Les engagés ont un an. L’ex-cdH tenait hier une convention pour fêter son anniversaire. L’occasion d’un premier bilan avec cette question : les Engagés ont-ils réussi leur pari ? Et la réponse, ce n’est "pas encore non".

Reprenons donc, il y a un peu plus d’un an, je concluais les coulisses du pouvoir comme ceci : "lorsqu’on essaie de cartographier les intentions de votes des Belges francophones, on se rend compte qu’il existe une masse d’électeurs modérés mais qui votent pour des partis plus à gauche ou plus à droite que leurs convictions personnelles.

Mais tout ça ne constitue pas une base sociale d’électeurs. L’identification à un parti est un phénomène complexe. Une bonne partie des électeurs modérés se disent que la synthèse sera de toute façon réalisée par la présence au pouvoir de partis de gauche et de droite. Est-il nécessaire dans ce cas d’avoir un parti du centre ? C’est la question vertigineuse qui se présente au parti Les Engagés." Fin de l’autocitation.

Un an après, si on regarde les sondages, les Engagés ne sont pas encore parvenus à construire cette base sociale, à rencontrer ces électeurs modérés qu’ils souhaitent toucher. Bien sûr c’est un processus qui prend du temps. Il reste un an avant les prochaines élections. Mais il n’y a pas eu de décollage même si certains, dans le parti, lisent dans les sondages un début d’inversion de la courbe.

Mais pour accéder au pouvoir en Belgique, il ne suffit pas de se présenter aux élections. Il faut encore pouvoir se placer dans des coalitions. Un art complexe qui mêle séduction, réseautage et stratégie.

On le sait aujourd’hui, Maxime Prévot a discuté d’un rassemblement des forces du centre durant de long mois notamment avec Olivier Maingain de Défi et Jean Luc Crucke du MR. L’idée était de rassembler l’ex cdH, Défi, et des membres du MR en rupture avec Georges-Louis Bouchez. Mais Défi a calé et, à part Jean Luc Crucke, personne n’est venu du MR.

Un échec très certainement pour Les Engagés qui avaient pensé leur manifeste comme un véhicule suffisamment large pour accueillir tout ce petit monde. Malgré tout, l’arrivée de Jean-Luc Crucke reste la grande réussite des Engagés. Pas encore de recomposition du centre donc, mais le véhicule est là.

Maxime Prévot entretient par ailleurs de bonnes relations avec Paul Magnette au PS et avec Jean-Marc Nollet chez Ecolo. Ils ont des contacts et ont eu des contacts appuyés lors des crises ou la majorité PS-MR-ECOLO en Fédération ou en Wallonie à failli se déchirer. Ce fut encore le cas avec l’affaire du master en médecine de Mons. Les Engagés étaient prêts pour une majorité alternative dans ce dossier, et même plus.

Du point de vue des relations humaines des présidents, une coalition olivier PS-ECOLO-Les Engagés est la plus évidente.

Les relations avec le PTB sont quant à elles inexistantes. Il reste les relations avec le MR. J’avoue que je ne sais pas humainement comment sont les relations entre Maxime Prévot et Georges-Louis Bouchez. C’est une information que je n’ai pas. Mais dans plusieurs interviews, Maxime Prévot se présente comme une alternative, voire comme l’anti-Bouchez adepte, dit-il, du "courage de la nuance".

En même temps, sur le fond, MR et Les Engagés sont compatibles. Encore ce week-end dans le soir, Maxime Prévot tire vers le centre droit, en demandant par exemple la fin des droits de succession et en louant le courage d’Emmanuel Macron.

Voilà donc après un an, les Engagés reste un pari. Le premier pari de la vaste recomposition est perdu (pour l’instant). Le deuxième, c’est donc de trouver une place seul dans la campagne à venir, convaincre que la page de l’ex-parti social chrétien est tournée, faire exister le centre au milieu de six partis MR-DEFI-ECOLO-PS-PTB et donc les Engagés.

Cette deuxième année qui se clôturera par les élections générales et puis locales sera décisive. Il se pourrait bien que ce soit celle du stop ou encore pour Les Engagés.