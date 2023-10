Les Engagés poursuivent le recrutement : un recteur d’université, Vincent Blondel, et Armelle Gysen

L’autre personnalité qui se présentera sur la liste des Engagés, c’est Armelle Gysen, présentatrice TV. Maxime Prévot, Président des Engagés, présente sa nouvelle recrue comme une ambassadrice du terroir, de la ruralité et du patrimoine, symbolisant aussi le combat des mamans solos.

Armelle Gysen a été devant les caméras pendant 25 ans, principalement à la RTBF. "Je suis porteuse de cet esprit du service public", explique la nouvelle arrivée en politique. "J’ai quitté les Ambassadeurs il y a deux ans pour me concentrer sur mes deux enfants qui ont 11 et 13 ans. Je suis une maman solo comme beaucoup dans cette société", ajoute-t-elle. Elle est aussi à la tête "d’une petite société indépendante" pour gérer ses activités médiatiques, une boutique et une "griffe" qu’elle a développée.

A propos de son ralliement aux Engagés, "c’est un chemin au long terme que je parcours", "J’ai envie de donner du sens à demain", "Je veux ramener de l’humain au cœur de notre société", a déclaré Armelle Gysen.