Les Engagés : "Nous voulons augmenter à 15.000 € le volume de revenus qui n’est pas soumis à la taxation des ménages"

Le président des Engagés, Maxime Prévot, de son côté considère qu’il faut revoir la composition du panier des ménages, mais pas que : "Il y a des choses qui doivent être revues comme la capacité de travail. Pouvoir redonner le sens de l’effort. Créer un différentiel beaucoup plus grand par rapport aux allocations de chômages sinon il n’y a plus d’incitants suffisants à aller bosser. On doit être en capacité de pouvoir permettre aux pensionnés qui ont eu une vie professionnelle active de pouvoir vivre plus dignement une fois la période de retraite arrivée. On veut aussi faire en sorte qu’on passe à 15.000 euros le volume de revenus pas soumis à la taxation des ménages."