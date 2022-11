Avec les crises sanitaire et énergétique, de nombreux citoyens n’ont d’autre choix que de reporter leurs soins médicaux pour pouvoir payer leurs factures énergétiques et manger à leur faim.

En réponse, le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne (PS) indique s’être battu avec son parti pour augmenter les budgets des soins de santé. "Les soins de santé sont un besoin de première nécessité et non un luxe. Ils doivent être accessibles et les moins coûteux possible."