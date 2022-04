Les enfants, victimes méconnues de l'apnée du sommeil.

Souvent insoupçonnée chez l'enfant, cette pathologie est très dommageable, pointe André Stagnara, cadre de rééducation. Il fait écouter l'enregistrement nocturne d'un enfant de quatre ans : on entend "une espèce de cornage", l'air entrant difficilement dans les poumons. Puis le son diminue et la respiration s'arrête une vingtaine de secondes. Une apnée qui se répète plusieurs fois par heure. "Il fait ça toute la nuit. Or c'est lors du sommeil paradoxal (rêve) qu'on enregistre les apprentissages de la journée", explique-t-il.

"Les micro-éveils associés à des baisses d'oxygénation vont altérer le développement psychomoteur de l'enfant."

"On n'imagine pas le potentiel perdu." "Pour bien apprendre à tenir sa cuillère, articuler, faire ses lacets, lire, écrire, il faut un sommeil de qualité pour que le cerveau puisse faire son travail de tri et d'archivage", ajoute la Dr Ellaffi. Et "pour bien dormir, il faut bien respirer".