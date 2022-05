Les enfants végétariens sont en aussi bonne santé que les autres, confirme une étude.

Un postulat confirmé par une récente étude publiée dans la revue Pediatrics. Réalisée au Canada par des chercheurs de l'hôpital St. Michael à Toronto, la recherche a porté sur 8907 enfants âgés de six mois à huit ans et suivis pendant environ trois ans et demi. Au début de l'étude, 248 de ces enfants étaient végétariens, 25 d'entre eux étaient végétaliens et 338 ont déclaré avoir suivi un régime végétarien sur une période plus ou moins longue, entre l'âge de six mois et huit ans.

Pour évaluer l'état de santé de ces enfants, les chercheurs ont procédé à des analyses sanguines pour détecter la présence d'éventuelles carences en zinc, en fer ou en vitamines D (la vitamine B12 n'a pas été incluse dans l'étude). Ils ont également réalisé des mesures de la taille et de l'indice de masse corporelle afin de surveiller l'évolution de croissance des enfants participant à l'étude.

Les résultats sont sans équivoque : "Aucune association n'a été identifiée entre les régimes végétariens et non végétariens", affirment les chercheurs.