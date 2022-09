Les enfants : une arme redoutable pour la publicité déguisée !

L’image des enfants est régulièrement utilisée sur les réseaux sociaux dans un but commercial. A cela s’ajoute une hausse du nombre d’enfants youtubeurs sur ces dernières années. En France, depuis 2020, une loi encadre le travail des enfants influenceurs sur les plateformes en ligne telles que YouTube, Instagram, Tiktok. Avant de tourner des vidéos de leurs enfants, les parents doivent maintenant demander une autorisation ou un agrément.

"Par contre, en Belgique, il y a vraiment un vide juridique concernant les jeunes influenceurs, les mineurs influenceurs ", relève Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique. En effet, il n’existe encore aucune loi qui encadre spécifiquement le travail des enfants influenceurs dans notre pays.

Intermédiaire entre les marques et les influenceurs, l’agence de marketing d’influence Efluenz, passe des contrats avec les parents des enfants pour ses campagnes de publicité. Julien Latinis développe : "On n’a aucun contrat avec l’enfant directement. C’est vraiment avec le parent, l’influenceur. Après la loi est de plus en plus stricte par rapport au contenu des influenceurs, aux heures de travail et surtout pour les enfants. Donc ça, c’est aux parents, en responsabilité de parents et à travers le contrat, de respecter ces horaires-là, et de ne pas faire travailler les enfants mais juste profiter des avantages et partager leur image dans leurs contenus."

Faut-il encore s’assurer que les enfants soient consentants et surtout conscients de ce qu'ils font...