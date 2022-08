Les enfants peuvent-ils gérer leur argent dès 6 ans ? Jérôme de Warzée vous répond dans Le Cactus

Dans Le Cactus du 8/9, Jérôme de Warzée revient sur la possibilité pour les enfants d'avoir une carte de banque dès 6 ans. Inspiré par C'est vous qui le dites, Jérôme vous propose plusieurs témoignages d'enfants et de parents.

Six ans et dix mois, c’est l’âge à partir duquel un enfant peut avoir un compte en banque en Belgique, mais est-ce réaliste ? Pour répondre à cette question, Jérôme de Warzée a invité les auditeurs a témoigner.

"Oui, il leur faut une carte très jeune", nous dit Ronny de Marchienne-au-pont, "afin qu’ils me ramènent mes clopes et mon six-packs de bière."

S. Moreau, de Liège nous confie, "j’ai eu plusieurs cartes de banques dès l’âge de quatre mois, et même si ça n’étaient pas les miennes, j’en fait encore et toujours bon usage."

Pour Albert de Laeken, la réponse est "non, et surtout pas si votre fils s’appelle Laurent, d’ailleurs, je n’ai donné une carte de banque à sa demi-sœur que lorsqu’elle avait cinquante-et-un ans".

L. Michel de Jodoigne, nous dit "il faut tout faire dans l’intérêt de ses enfants, et j’insiste sur le mot "intérêt’’ !"

En conclusion, un enfant peut posséder une carte de banque à l’âge de six ans et dix mois, simplement parce qu’il est déjà beaucoup plus mature qu’à six ans et neuf mois. D’une autre manière, en apprenant aux enfants à gérer quelque chose dont ils n’ont absolument aucune notion, ne risque-t-on pas d’en faire de futurs ministres belges ?