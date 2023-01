"Les enfants perchés de la révolution" : une BD pour apprendre l’histoire tout en s’amusant

Après plusieurs BD pour les adultes, Jean-Sébastien Bordas, scénariste et dessinateur français, a voulu se lancer un défi et faire une BD qu’il aurait lui-même aimé avoir quand il était enfant.

Après un an de travail, sa BD, " Les enfants perchés de la révolution ", vient de sortir. L’histoire se déroule en France en 1789 et raconte l’histoire d’un petit garçon dont le père disparait et qui va ensuite rencontrer des enfants débrouillards tout au long de l’album.

On y apprend plein de choses sur cette période de l’Histoire grâce à la vie des personnages mais aussi grâce aux fiches pédagogiques à la fin de la BD.