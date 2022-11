Les enfants palestiniens en détention militaire : l’expo au parlement belge que des organisations juives contestent

Les services de la Chambre ont rarement dû affronter une telle tempête. Ils reçoivent depuis une semaine des dizaines de messages, parfois virulents, qui exigent le retrait d’une exposition de photos installée dans le péristyle du Palais de la Nation.

Il s’agit de 16 photographies et infographies illustrant les arrestations et la détention d’enfants palestiniens par l’armée israélienne. Intitulée, "L’intolérable : les enfants en détention militaire", l’expo a été montée par l’aile belge de l’ONG Défense des Enfants International (DEI-B), avec l’appui du député Ecolo Simon Moutquin.

700 enfants arrêtés chaque année

Elle met en lumière ces arrestations dénoncées à de multiples reprises par l’Unicef, des organisations de défense des droits humains et aux Nations Unies. "Chaque année, Israël arrête et poursuit environ 700 enfants palestiniens devant des tribunaux militaires, dans la majorité des cas après les avoir accusés d’avoir jeté une pierre sur un soldat israélien, explique DEI-B. Trois-quarts d’entre eux subissent des violences physiques suite à leur arrestation."

Cette présentation a choqué les principales organisations juives de Belgique qui ont demandé à la présidente de la Chambre Eliane Tillieux le retrait de l’exposition des locaux du parlement belge.

"D iaboliser l’Etat d’Israël et ses habitants"

"Cette exposition contient des allégations volontairement décontextualisées et elle véhicule une vision à l’opposé des valeurs et des principes démocratiques de l’Etat d’Israël", argumente Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique. Le CCOJB accuse les organisateurs de l’exposition d’être motivés par un "militantisme haineux et dogmatique" et de se livrer à "une inacceptable importation du conflit très complexe prévalant au Moyen-Orient".

Côté flamand, le Forum der Joodse Organisaties estime que le seul but de l’exposition est de "diaboliser l’Etat d’Israël et ses habitants". La coupole des organisations juives poursuit en affirmant que "les parents palestiniens élèvent souvent leurs enfants dans la haine aveugle d’Israël et des Juifs et les tuent même comme kamikazes".

L’ambassade proteste

L’expo a également déplu à l’ambassade d’Israël en Belgique, qui martèle l’accusation : "Les Palestiniens utilisent systématiquement des enfants pour la terreur et en sont fiers", écrit sur Twitter l’ambassadrice Idit Rosenzweig-Abu, qui interpelle le Parlement fédéral.