Les Enfants n’ont pas de Freins

On s’approche des grandes vacances et les enfants vont se retrouver avec énormément de temps libre pour faire des promenades à pied ou à vélo, ou encore pour jouer, y compris parfois en bordure des routes ou sur la voirie dans certains cas…

Il faut tout d’abord se souvenir que le Code de la route considère que les enfants sont une catégorie d’usagers à laquelle les conducteurs doivent faire particulièrement attention. Un ancien slogan de sécurité routière disait que les enfants n’ont pas de frein. Quiconque aura vu des enfants jouer au ballon s’en sera rendu compte : si le ballon va sur la route, l’enfant risque fort de le suivre sans trop faire attention ! Ce n’est pas un cliché. C’est au contraire une donnée que les conducteurs adultes doivent absolument prendre en compte quand ils s’approchent d’enfants qui jouent ou se déplacent. Quand vous voyez par exemple des enfants qui se déplacent ou jouent sur le trottoir, restez vigilants et levez le pied.

Mais il existe en plus des endroits où les enfants (et même des adultes…) peuvent aussi jouer directement sur la chaussée, ce qui doit inciter les conducteurs à faire davantage attention !

On trouve dans le Code de la route des voies publiques sur lesquelles il est autorisé de jouer sur toute la largeur. Une des plus courantes, c’est la zone résidentielle et de rencontre, matérialisée par les fameux panneaux bleu rectangulaire qui comporte différents logos, dont un enfant qui joue au ballon. Ce panneau est on ne peut plus clair, les jeux sont autorisés sur tout l’espace, et vous devez en tant que conducteur, patienter le temps qu’on vous laisse passer.

Autre endroit courant, où les jeux sont autorisés, ce sont les chemins réservés. Le réseau Ravel par exemple, est un réseau de chemins réservés. Là aussi, il est autorisé d’y jouer, et les conducteurs qui passent par-là, essentiellement des cyclistes, doivent en tenir compte également. C’est aussi un panneau bleu avec différents logos qui annonce les chemins réservés. Au minimum, il y aura le logo du piéton et celui du cycliste. Mais si le gestionnaire de voirie a voulu les autoriser, on trouve aussi parfois en plus le logo du cavalier, du speed pedelec ou du tracteur.

Et puis, même si c’est plus rare, il y a les rues dites " réservées au jeu ". Ces rues sont fermées à certains moments seulement, ce n’est donc pas une situation permanente. On y place à l’entrée une barrière avec une interdiction d’accès et la mention rue réservée au jeu. La rue n’est alors plus accessible à la circulation de transit et là aussi, les jeux sont autorisés sur toute la voie publique, les conducteurs doivent attendre qu’on leur laisse le passage. Enfin, c’est assez logique, les jeux sont aussi autorisés dans les zones piétonnes.

En dehors de ces cas, on rappelle tout de même que la chaussée reste le domaine des conducteurs, bien entendu…