Les enfants "n'apprennent plus la frustration, or c'est un élément fondateur de leur éducation"

Éduque-t-on vraiment si l’on n’introduit pas un tant soit peu d’exigences et de contraintes ? N’est-ce pas plutôt en faisant des efforts que l’enfant progresse ? En examinant les principes de l’éducation bienveillante, ses dérives et ses excès, et bien sûr sans prôner le retour au 'dressage' d’antan, Didier Pleux, docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien et psychothérapeute, définit ce qu’est une juste autorité, bienveillante, exigeante et pas toujours plaisante. Il est l'invité de Tendances Première pour son livre L'éducation bienveillante, ça suffit !

L’éducation bienveillante semble séduire de nombreux parents. Comment en effet ne pas vouloir éduquer son enfant en faisant preuve d’écoute, en étant attentif à ses émotions, en posant des cadres qui faciliteront son adhésion, bref, en valorisant la compréhension et l’empathie ? Ne serait-ce pas enfin la 'bonne' méthode éducative ? Oui, mais il semblerait qu’il y ait beaucoup de ratages laissant des parents désemparés et épuisés. À être très écoutés et parfois trop valorisés, les enfants ne deviennent-ils pas arrogants, non respectueux, ignorants des autres? Le risque n’est-il pas qu’à force d’écoute et de respect de leurs désirs, on les transforme en petits rois voire en petits tyrans ?