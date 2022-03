Les enfants menacés par trop d'écrans ? La science n'est pas si catégorique.

Surtout, il est très difficile de dire dans quelle direction va le rapport de cause à effet : les enfants rencontrent-il des problèmes parce qu'ils ont trop regardé les écrans ou passent-ils trop de temps devant ces derniers parce qu'ils ont déjà des problèmes, par exemple liés à des difficultés dans leur foyer ou à un manque de vie sociale ? En ciblant les écrans, on risque de s'attaquer au symptôme plutôt qu'à la cause.

"C'est un sujet très complexe et on ne peut pas conclure que c'est l'exposition aux écrans qui crée des problèmes", a estimé Russell Viner, dans un commentaire adressé à l'organisme Science Media Center. "Pour de nombreux enfants, comme pour nous les adultes, (...) les écrans peuvent être une source positive d'éducation et de distraction", a-t-il conclu.