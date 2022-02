Les enfants font vivre le Carnaval de Malmedy.

Le Tching-Boum, un des plus célèbres chants de carnaval de la région, les élèves le connaissent tous. C’est un incontournable du Cwarmé. Et le carnaval, ici, c’est une tradition familiale.

"Mes parents, ma mamy, et toute ma famille sont dans le carnaval depuis que je suis tout petit" explique Mathis. Mais pour d’autres élèves, chanter en wallon, c’est une découverte, un folklore qu’ils découvrent grâce à l’école. "Le carnaval, c'est une tradition traditionnelle du wallon, et pour le faire revivre, toute l'école essaye de refaire une tradition avec tous les gens, et les fait participer" explique, avec ses mots, cet autre élève.

Et Giselle Kehl, l'institutrice, n'est pas peu fière de ses élèves: "Quand on apprend des chansons en wallon, ou des répliques, ou des discours en wallon, ils sont tous sur un pied d'égalité. Qu'ils soient de n'importe quelle nationalité, ils démarrent tous au même niveau et apprennent tous une langue étrangère, le wallon. Et ils s'en sortent tous très très bien, je suis fière d'eux."