Les enfants exposés à des substances toxiques très jeunes : paillettes, gloss, peinture...

En 2014, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir mettait elle aussi en évidence la présence de composés nocifs dans certains maquillages et produits de déguisements destinés aux enfants, demandant un renforcement de la réglementation européenne.

Quatre ans plus tard, la FEBEA se voulait rassurante sur le sujet… à condition de respecter quelques règles élémentaires : "Les produits de maquillage pour enfants sont considérés comme étant à la fois des cosmétiques et des jouets. Ils doivent donc impérativement respecter deux réglementations européennes : l’une relative aux produits cosmétiques et l’autre aux jouets. Cette double exigence constitue une garantie forte pour les consommateurs de trouver des produits sûrs pour leurs enfants", peut-on lire sur le site du syndicat professionnel du secteur cosmétique.

Pour ne prendre aucun risque, il est conseillé en priorité de ne pas acheter de produit ne présentant pas le marquage CE, qui garantit le respect de la réglementation européenne. Mais la FEBEA va encore plus loin en préconisant de n'acheter que des produits sur lesquels apparaît la liste des ingrédients et de ne pas se procurer des produits "ne faisant pas mention de la tranche d'âge à laquelle il[s] [sont] destiné[s]". Des dispositions inscrites dans les réglementations européennes relatives aux cosmétiques et aux jouets.