Les enfants et adolescents forgent leurs goûts musicaux en ligne.

Des parents voient d'un mauvais œil le rapport qu'entretient leur progéniture avec ces appareils électroniques. Un tiers des adultes interrogés (37%) craignent qu'ils comprennent mal les instructions de leurs enfants et diffusent des contenus inappropriés.

C'est pourquoi certains n'hésitent pas à surveiller de près ce que les jeunes ont dans les oreilles. La plupart des enfants et adolescents (86%) disent que leurs parents savent ce qu'ils écoutent. Certains parents vont jusqqu'à choisir à leur place quelle station de radio et quel genre musical ils peuvent écouter.

Ce phénomène est particulièrement marqué chez les adultes ayant des enfants âgés de 7 à 9 ans. Les 13-15 ans jouissent, eux, d'une plus grande liberté. Neuf sur dix disent pouvoir écouter ce qu'ils veulent et comme ils le veulent à la maison.

* Le rapport "Children and Parents : media use and attitudes report 2022" de l'Ofcom a été réalisée en compilant des données sur les habitudes de consommation médiatique de plusieurs milliers de jeunes Britanniques âgés de 3 à 17 ans et plusieurs milliers de parents entre juillet et décembre 2021.