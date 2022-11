Діти на війні | Les enfants en guerre

L'exposition " Les enfants en guerre " se tient en ce moment. Organisé par l'Institut de diplomatie publique le projet d'art visuel moderne a été lancé en mai 2016. Il est dédié aux enfants ukrainiens qui ont vécu la guerre de première main. L'exposition de photos du projet présente des portraits impressionnants d'enfants ukrainiens et de régions touchées par les hostilités depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Des écoles détruites, des maisons, des destins brisés et la perte d'êtres chers. Chaque héros a sa propre histoire tragique. L'objectif du projet est d'attirer l'attention de la société civile, des politiciens et des médias sur les problèmes auxquels les enfants ukrainiens sont confrontés chaque jour en raison de la guerre. Les auteurs des photographies sont des artistes ukrainiens et étrangers.

Tout le monde peut visiter l'exposition à l'adresse Ukrainian Civil Society Hub, bâtiment Station Europe, Place du Luxembourg, 1050 Ixelles. A voir jusqu'au 9 décembre 2022.