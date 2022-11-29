Діти на війні | Les enfants en guerre

28 листопада 2022 року, о 15:00 відбулося відкриття виставки проекту сучасного візуального мистецтва "Діти на війні", організованого Інститутом публічної дипломатії (Україна).

Проект сучасного візуального мистецтва "Діти на війні", започаткований у травні 2016 року, присвячений українським дітям, які пізнали війну на власному досвіді. Фотовиставка проекту представляє вражаючі портрети українських дітей та регіонів, які постраждали від бойових дій ще з 2014 року і до сьогодні. Зруйновані школи, будинки, поламані долі та втрата близьких. Кожен герой має свою трагічну історію....

Метою проєкту є привернення уваги до громадянського суспільства, політиків та ЗМІ до проблем, з якими щодня стикаються українські діти через повномасштабну війну Росії проти України. Авторами фотографій виступають українські та закордонні художники. Відкриття виставки супроводжувалось інформаційною зустріччю.

Кожен охочий може відвідати виставку за адресою Ukrainian Civil Society Hub, Station Europe building, Pl.du Luxembourg, 1050 Ixelles.

Виставка триватиме до 9 грудня 2022 р.