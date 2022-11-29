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Ukraine - Україна

Діти на війні | Les enfants en guerre

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il y a 43 minutesTemps de lecture1 min
Par Micha

28 листопада 2022 року, о 15:00 відбулося відкриття виставки проекту сучасного візуального мистецтва "Діти на війні", організованого Інститутом публічної дипломатії (Україна). 

Проект сучасного візуального мистецтва "Діти на війні", започаткований у травні 2016 року, присвячений українським дітям, які пізнали війну на власному досвіді. Фотовиставка проекту представляє вражаючі портрети українських дітей та регіонів, які постраждали від бойових дій ще з 2014 року і до сьогодні. Зруйновані школи, будинки, поламані долі та втрата близьких. Кожен герой має свою трагічну історію.... 

Метою проєкту є привернення уваги до громадянського суспільства, політиків та ЗМІ до проблем, з якими щодня стикаються українські діти через повномасштабну війну Росії проти України. Авторами фотографій виступають  українські та закордонні художники. Відкриття виставки супроводжувалось інформаційною зустріччю.
Кожен охочий може відвідати виставку за адресою Ukrainian Civil Society Hub, Station Europe building, Pl.du Luxembourg, 1050 Ixelles.

Виставка триватиме до 9 грудня 2022 р.

 

Les enfants de la guerre

L'exposition " Les enfants en guerre " se tient en ce moment. Organisé par l'Institut de diplomatie publique le projet d'art visuel moderne a été lancé en mai 2016. Il est dédié aux enfants ukrainiens qui ont vécu la guerre de première main. L'exposition de photos du projet présente des portraits impressionnants d'enfants ukrainiens et de régions touchées par les hostilités depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Des écoles détruites, des maisons, des destins brisés et la perte d'êtres chers. Chaque héros a sa propre histoire tragique. L'objectif du projet est d'attirer l'attention de la société civile, des politiciens et des médias sur les problèmes auxquels les enfants ukrainiens sont confrontés chaque jour en raison de la guerre. Les auteurs des photographies sont des artistes ukrainiens et étrangers. 

Tout le monde peut visiter l'exposition à l'adresse Ukrainian Civil Society Hub, bâtiment Station Europe, Place du Luxembourg, 1050 Ixelles. A voir jusqu'au 9 décembre 2022.

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