Les enfants de moins en moins dehors : les parents ne devraient pas "rester emprisonnés dans les peurs"

"Il n’y a que des avantages à ce que l’enfant soit en contact régulier avec la nature comme le montre le livre Le dehors, un terrain fertile pour grandir de la collection YAPAKA" souligne la journaliste Clémentine Rasquin qui poursuit : "Le plein air est bénéfique pour l’immunité, la concentration, le sommeil, la condition physique. Il diminue le risque de diabète, de myopie, d’allergies, d’asthme, d’affections cardiovasculaires, de stress, d’obésité".

Comme on pourra le retrouver dans le dossier du Ligueur, "le dehors', c’est le lieu de l’expérimentation et de l’éveil des sens. "Souvenez-vous enfants, tous les bons souvenirs d’enfance à l’extérieur […] Comparez-les à ce que vivent vos enfants et faites votre bilan. Voyez ce que vous pouvez laisser comme marge de liberté et ne restez pas emprisonnés dans les peurs […] Etre dehors se suffit à soi-même. Libérons-nous de cette idée que sortir doit servir à quelque chose" conclut Clémentine Rasquin.

