Les enfants de Marion Cotillard l’ont trouvée nulle en Cléopâtre dans Astérix !

Grosse sortie attendue le mercredi 1er février, Astérix et Obélix : l’empire du milieu signé Guillaume Canet. C’est son 8e film en tant que réalisateur depuis Mon Idole en 2002, et il le dédicace à ses deux enfants, Marcel, 11 ans, et Louise, 5 ans, qu’il a eus avec Marion Cotillard. Celle-ci joue le rôle de Cléopâtre aux côtés de beaucoup d’autres stars.

Une émission spéciale avait lieu dans Quotidien ce mardi sur TMC avec une partie de l’équipe du film, et lorsque Yann Barthès lui a demandé comment les enfants avaient trouvé leur maman en Cléopâtre, l’actrice, qui "n’aime pas parler de ses enfants", s’est tout de même mise à raconter leur réaction, cash mais qui clash ! D’abord, Marcel, en ayant peur de la blesser, lui a avoué qu’il ne l’a "pas trouvée bonne dans le film de papa !", ensuite Louise, qui s’est contentée d’une grimace mais qui a suffi à comprendre ! Mais il y a une explication à leur réaction, à partir d’1min30 dans la vidéo.

Et puis, soyez attentifs si vous comptez aller voir le film car Guillaume Canet a aussi révélé cette info intrigante : “Marion n’est pas que dans le rôle de Cléopâtre. Ce qui est assez génial, c’est qu’on a fait beaucoup de projections et qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas remarqué”, a-t-il expliqué sans spoiler. Et Marion Cotillard a complété son propos : “Ma mère ne m’a pas reconnue. Ma meilleure pote depuis 30 ans ne m’a pas reconnue !”.