Les enfants de Limbourg veulent récolter des dons pour les animaux sinistrés

Les animaux de compagnie ont eux aussi souffert des inondations de juillet dernier. Pour leur venir en aide, le conseil communal des enfants de Limbourg a décidé d’organiser une récolte et une distribution de dons ce dimanche 20 février sur la place de Dolhain.

" Cela concerne les animaux sinistrés au sens large, donc les animaux de compagnie comme les chats et les chiens, mais les enfants ont aussi voulu que ce soit également destiné aux hamsters, aux cobayes, aux perruches et autres. On recherche de la nourriture et ce qui a trait à leur confort ", détaille Anne-France Collette, l’animatrice du conseil communal des enfants de Limbourg.

" On fera la récolter entre 10 et 12 heures à notre point Croix Rouge, sur la place de Dolhain, et la distribution se fera au même endroit de 13 à 15 heures. On demandera juste de présenter l’attestation de sinistré et la carte d’identité, pour qu’on puisse arriver à aider les personnes sinistrées de notre commune ", ajoute-t-elle.

Les personnes qui ne seraient pas disponibles ce jour-là peuvent se manifester auprès du service jeunesse de Limbourg.