Les enfants de la collaboration

La disparition des témoins a poussé l’Université de Gand (UGent) et le Centre d’Étude Guerre et Société (CegeSoma/Archives de l’État) à lancer une grande enquête sur la Seconde Guerre mondiale – Mémoire, jugement et connaissance.

C’est là un travail de recherche à long terme qui est lancé, sur l’impact du dernier conflit planétaire et sa liaison à l’histoire sociale. Toutes celles et ceux qui ont connu cette guerre, mais aussi celles et ceux qui ont reçu des témoignages de membres de leur famille ou d’amis, sont appelés à répondre à cette enquête.

Répondre à l’enquête sur la Seconde Guerre mondiale – Mémoire, jugement et connaissance est crucial car le temps passe, les souvenirs se dispersent… Si vous avez été témoin, si vous avez recueilli des témoignages, les confier à ce groupe de recherches peut constituer un acte positif pour l’Histoire. Une fois analysées et synthétisées, les données serviront aux générations futures pour comprendre ce qui s’est passé dans la société des années 1930 et 1940, comment et pourquoi en est-on arrivé à cette déflagration mondiale, quels en ont été les tenants et les aboutissants, à travers, aussi, le prisme de la société…

Si vous souhaitez participer, il vous suffit de cliquer ici. Merci d’avance !