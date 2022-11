Les enfants de jihadistes s’adaptent bien une fois rapatriés, selon Human Rights Watch

Environ 56.000 personnes sont détenues à al-Hol et Roj, deux camps en Syrie contrôlés par les Kurdes et où la violence est endémique et les privations nombreuses. Des épouses et enfants d’hommes soupçonnés d’appartenir à l’EI y sont enfermés "arbitrairement", indique HRW. Plus de 18.000 sont originaires de Syrie, environ 28.000 d’Irak et plus de 10.000 d’une soixantaine d’autres pays, précise HRW.

Selon l’ONG, plus de 60% sont des enfants qui, pour une grande majorité ont moins de 18 ans et qui souffrent "d’hypothermie, de malnutrition et de maladies évitables". Ils sont confrontés à "des risques croissants de recrutement, de radicalisation et de traite", alerte HRW qui exhorte les Etats dont ils sont ressortissants à les rapatrier.