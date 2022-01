Les Enfants de Choeur sont de retour dans les salles !

Les enregistrements publics de l’émission du dimanche matin sur Vivacité reprennent de plus belle !

La petite troupe des Enfants de chœur menée par Michael Pachen reprend la route pour venir vous faire rire près de chez vous.

A chaque émission, un invité vedette vient partager un moment privilégié avec l’équipe de l’émission. Sketchs, jeux, gags, répliques drôles et incisives : il est sur le gril et les chroniqueurs ne se gênent pas pour rire avec lui de l’actualité.



Venez assister à l’enregistrement de deux émissions par date et assister peut-être pour la première fois à l’enregistrement d’une vraie émission de radio.



Voici le programme des enregistrements pour les semaines à venir :

Mardi 8 février – Centre culturel de Chapelle Lez Herlaimont

Avec Manon Lepomme, Christophe Bourdon, Tamara Payne, Fabian Le Castel – Carte Blanche : Julie Geller – Invités : Jean Baptiste Guegan – JAN BUCQUOY

Infos et réservations : 064/43.12.57 ou secretariat.cch@7160.be

Mardi 22 février : Centre culturel de Remicourt

Avec Christophe Bourdon, Dominique Watrin, Dave Parcoeur, Richard Ruben – Carte blanche : Carole MATAGNE et Invités à déterminer

Infos et réservations : info@centreculturelremicourt.be et 019/54 45 10





Mardi 8 mars : Centre culturel d’Ans

Avec Dominique Watrin, Christophe Bourdon, Richard Ruben, Tamara Payne – Carte blanche et invités à déterminer

Infos et réservation : info@dbeventsfactory.be et 0478/739.507





Mardi 22 mars : La Ruche Théâtre Charleroi

Chroniqueurs : Dominique Watrin, Christophe Bourdon, Freddy Tougaux, Tamara Payne – Carte blanche et invités à déterminer

Infos et réservations : info@laruchetheatre.be -

Revivez chaque émission en images sur Auvio.be et abonnez-vous à la page Facebook de l’émission pour en savoir plus !