Les enfants de chœur, le meilleur, tout en bonne humeur, avec David et Livia!

Dans cette émission depuis Hornu , Michaël PACHEN et ses chroniqueurs, Dominique WATRIN, Stacy STAR, Richard RUBEN et Dave PARCOEUR ont reçu Livia DUSHKOFF et David JEANMOTTE.

Revivez les meilleurs moments de cette émission, dont les imitations de Richard Ruben plus vraies que nature de Karl Lagerfeld et Stéphane Bern, entre autres. Dominique Watrin narre les nouvelles aventures de Fernande, Dave Parcoeur se met dans la peau de Fabrizio pour déclarer sa flamme à Livia alors que Tamara Payne choisit de détourner Georges Brassens pour cette chanson à la gloire de David.

Les 2 invités dont le maître mot est bonne humeur, humour et dérision se prêtent au jeu du plus écoresponsable, tandis que Kostia en invité carte blanche fait un coming out un peu particulier...