Les enfants d’influenceurs, surexposés aux réseaux sociaux ? Jessica Thivenin défend son point de vue

Si Jessica Thivenin n’envisage absolument pas que le contenu qu’elle publie sur ses réseaux puisse un jour porter préjudice à ses enfants, son point de vue est toutefois loin de faire l’unanimité parmi les différents intervenants du documentaire.

À cet égard, le témoignage de Cam, qui a vu de nombreux détails de sa vie intime exposés sur le compte Facebook de sa mère alors qu'elle était enfant, est particulièrement parlant. Aujourd'hui âgée de 24 ans, la jeune fille affirme en effet "qu'avoir été exposée sur les réseaux a eu de lourdes conséquences sur sa santé mentale":

Je suis devenue très anxieuse et paranoïaque, surtout quand il y a du monde. J’ai toujours l’impression que des gens me suivent.

Une mise en garde qui résonne d’autant plus quand on sait qu'un enfant apparaît en moyenne dans 1300 photos et vidéos sur les réseaux sociaux avant l’âge de 13 ans. Et si certains parents se contentent de partager des photos embarrassantes de leurs chères têtes blondes sur leur mur Facebook, d’autres n’hésitent pas en revanche à pousser le curseur quelques crans plus loin pour booster leur nombre de like.

Dernièrement, on a ainsi vu apparaitre sur les réseaux un grand nombre de contenus dits de "kid shaming", consistant à se moquer de son enfant, voire à le mettre dans une situation humiliante pour amuser ses abonnés. Avec l'objectif, là encore, de générer toujours plus de vues, et toujours plus de profits.