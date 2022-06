Les Empreintes énigmatiques vues du ciel

Les "Crop Circles" sont ces motifs géométriques qui apparaissent brusquement dans des champs de céréales, généralement avant la récolte en été, en l'espace d'une nuit. La plus forte concentration se trouve en Angleterre, non loin de la zone énigmatique de Stonehenge. On ne peut pas nier leur existence, ils sont là. Mais qui les fait ? Pourquoi ? D'où viennent-ils ? Que veulent-ils dire ? Depuis les années '70, des passionnés, des curieux, des journalistes et quelques chercheurs indépendants tentent d'élucider ces mystérieuses empreintes. Seraient-ce des signes de la nature ? Des messages extra-terrestres ? Des canulars ? Ou encore la conséquence de phénomènes météorologiques ou physiques inexpliqués ?