Les émouvants adieux face caméra de Thierry Luthers

Une Tribune emplie d'émotion ! Alors que Thierry Luthers va prendre une retraite bien méritée après 42 ans de bons et loyaux services à la RTBF, toute l'équipe de la Tribune s'était mise au diapason pour lui offrir une sortie digne de ce nom. Tout au long de l'émission, divers hommages et anecdotes lui ont donc été dédiés.

Et s'il a fait bonne figure pendant de longues minutes, gardant sa légendaire bonhommie et tchatche, Thierry a finalement craqué en fin d'émission. Appelé à faire ses adieux aux téléspectateurs face caméra, il n'a pu retenir quelques sanglots, pris par l'émotion : "C'est le moment le plus difficile" a-t-il formulé, les yeux rougis. "Bon voilà, je voulais d'abord remercier toute l'équipe parce que vous avez préparé une émission formidable. C'était vraiment très émouvant. Ce sont beaucoup d'émotions successives, après mes amis de la radio, je fais mes adieux à mes amis de la télé.

Je voudrais donc prendre congé de mes chers téléspectateurs après tant d'années en tant que bon petit soldat du service public. Merci de votre gentillesse, de votre fidélité. J'ai reçu des témoignages extraordinaires sur Facebook ces dernières semaines, je ne les oublierai jamais. Merci beaucoup."

Bon vent, tonton !